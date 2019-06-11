Главный редактор «Медузы» прокомментировал освобождение Голунова

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков прокомментировал «Коммерсантъ FM» решение прекратить уголовное преследование корреспондента издания Ивана Голунова.

«У меня нет слов, дорогие, у меня нет слов. Я просто сижу в аэропорту, глупо улыбаюсь и плачу. Это невероятно — его спасли», — отметил он.

По словам Колпакова, в редакции еще не успели обсудить соответствующее решение МВД. «Ничего мы еще не обсуждали. Мы просто орем, я думаю, во всех концах страны, и даже нескольких стран. Я даже думаю, что во всех концах этого мира», — сказал главред.

Материалы по теме Журналиста Голунова решили отпустить Его вина не доказана. Глава МВД обещает уволить главного московского борца с наркотиками

Он подчеркнул, что решение МВД в отношении Голунова «было довольно-таки неожиданным».

11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что обвинения с Голунова сняты в связи с недоказанностью его вины. Журналист будет освобожден из-под домашнего ареста.

Голунова задержали днем 6 июня в Москве, обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Обстоятельства задержания корреспондента «Медузы» вызвали критику со стороны коллег. У здания главного управления МВД по Москве провели серию одиночных пикетов. Тема ареста журналиста обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!