Кремль отреагировал на предстоящую массовую акцию в поддержку Голунова

Акция в поддержку находящегося под домашним арестом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, запланированная в Москве на День России, может помешать атмосфере праздника, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 11 июня.

Он напомнил, что вопрос согласования мероприятия находится в компетенции городских властей.

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Пресс-секретарь российского лидера также опроверг информацию о якобы желании Кремля урегулировать дело журналиста до прямой линии с участием президента, которая запланирована на 20 июня. Песков также отметил, что Путин в курсе происходящего, в том числе акции в средствах массовой информации в поддержку Голунова.

Накануне Песков сообщил, что в Кремле следят за резонансным делом в отношении корреспондента издания «Медуза», задержанного в Москве 6 июня.

Ивана Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, он свою вину отрицает. Действия МВД, в частности предоставленные фотоулики, вызвали критику со стороны его коллег. Несколько федеральных изданий, включая «Ленту.ру», выпустили материалы в поддержку Голунова.

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