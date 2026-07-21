Таиланд выдал России нотариуса по делу банды «черных риелторов»

Таиланд выдал России беглого нотариуса Фаиля Садретдинова

Таиланд выдал России беглого нотариуса, адвоката Фаиля Садретдинова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Юриста обвиняют в организации банды «черных риелторов», которая обманом отбирала квартиры у одиноких пенсионеров и людей с зависимостями. Следствие насчитало 18 криминальных эпизодов, общий ущерб составил более 250 миллионов рублей.

Садретдинов находился в международном розыске и заочно арестован в России. Сейчас он этапирован в столичное СИЗО.

Садретдинов проходил обвиняемым по делу об убийстве главного редактора российской версии «Forbes» Пола Хлебникова. Позднее в Москве на нотариуса было совершено покушение.