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07:26, 21 июля 2026Силовые структуры

Таиланд выдал России нотариуса по делу банды «черных риелторов»

Таиланд выдал России беглого нотариуса Фаиля Садретдинова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Таиланд выдал России беглого нотариуса, адвоката Фаиля Садретдинова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Юриста обвиняют в организации банды «черных риелторов», которая обманом отбирала квартиры у одиноких пенсионеров и людей с зависимостями. Следствие насчитало 18 криминальных эпизодов, общий ущерб составил более 250 миллионов рублей.

Садретдинов находился в международном розыске и заочно арестован в России. Сейчас он этапирован в столичное СИЗО.

Садретдинов проходил обвиняемым по делу об убийстве главного редактора российской версии «Forbes» Пола Хлебникова. Позднее в Москве на нотариуса было совершено покушение.

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