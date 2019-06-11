Матвиенко выразила недоверие правоохранителям в связи с делом Голунова

Допущенные в ходе дела журналиста Ивана Голунова нарушения вызывают недоверие к правоохранительным органам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует РИА Новости во вторник, 11 июня.

По ее словам, при задержании и предъявлении обвинений корреспонденту «Медузы» правоохранители действовали так, что к ним возникает много вопросов.

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«Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать», — сказал она.

Матвиенко выразила уверенность в том, что общественный контроль позволит не допустить новых нарушений. Совфед также будет держать на контроле ситуацию, заверила она.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя уголовный процесс в отношении Голунова, призвал воздержаться от обобщающих заключений о недоверии к правоохранительной системе России. Он также добавил, что ошибки совершают все.

Журналист был задержан 6 июня в Москве, позже суд отправил его под домашним арестом. Действия МВД, в частности, предоставленные ими фотоулики вызвали критику в журналистском сообществе. Несколько федеральных изданий, включая «Ленту.ру», выпустили материалы в поддержку Голунова.

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