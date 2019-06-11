Задержавшими Голунова полицейскими занялись в СКР

Следственный комитет России (СКР) проанализирует материалы в отношении полицейских, необоснованно задержавших журналиста Ивана Голунова, и примет процессуальное решение. Об этом во вторник, 11 июня, официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила «Ленте.ру».

По словам Петренко, в СКР намерены установить все обстоятельства, связанные с необоснованным задержанием журналиста и нарушением его прав. Также следователи тщательно проанализируют материалы службы собственной безопасности МВД в отношении сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию Голунова.

Эти материалы были направлены в СКР главой МВД Владимиром Колокольцевым. «При наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — отметила Петренко.

Ранее сообщалось, что глава МВД принял решение ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об освобождении от должности начальника управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) столичного главка МВД Юрия Девяткина.

Вечером 11 июня Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью его вины. Обвинения с журналиста сняты, он будет освобожден из-под домашнего ареста.

Голунова задержали 6 июня в Москве, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. По данным проведенной экспертизы, ни на одном из предметов, изъятых по делу в отношении журналиста, не было найдено отпечатков пальцев Голунова, на смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах не было обнаружено следов запрещенных веществ, а проведенный ему тест на наркотики показал отрицательный результат.

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