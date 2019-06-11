Занимавшихся делом Голунова полицейских отстранили от работы

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Дело журналиста Голунова закрыли
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Продолжение: Колокольцев заявил о планах об отставке начальников полиции из-за дела Голунова

Сотрудники правоохранительных органов, занимавшиеся делом журналиста Ивана Голунова, отстранены от исполнения служебных обязанностей. Об этом заявил министр внутренний дел Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

Кроме того, министр сообщил, что принял решение ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об освобождении от должности начальника ОВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

Ранее министр объявил о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью его вины. Обвинения с журналиста сняты, он будет освобожден из-под домашнего ареста 11 июня.

Голунова задержали 6 июня в Москве, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. По данным проведенной экспертизы, ни на одном предмете, изъятом по делу журналиста, не было найдено отпечатков пальцев Голунова, на смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах не было обнаружено следов запрещенных веществ, а проведенный ему тест на наркотики показал отрицательный результат.

Обстоятельства задержания Голунова вызвали критику со стороны общественности. Несколько федеральных изданий, включая «Ленту.ру», выпустили материалы в поддержку журналиста. Кроме того, на задержание отреагировали в Кремле — представители администрации президента заявили, что дело Голунова вызывает вопросы к правоохранительным органам.

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Предыстория: МВД закрыло дело Голунова
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