Колокольцев заявил о планах об отставке начальников полиции из-за дела Голунова

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что принял решение ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об освобождении от должности начальника ОВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова. Об этом во вторник, 11 июня, сообщает РИА Новости.

Также Колокольцев намерен ходатайствовать об освобождении от должности начальника управления по контролю за оборотом наркотиками (УНК) столичного главка МВД Юрия Девяткина.

Ранее Колокольцев заявил, что сотрудники правоохранительных органов, занимавшиеся делом журналиста Ивана Голунова, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Ранее министр объявил о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью его вины. Обвинения с журналиста сняты, он будет освобожден из-под домашнего ареста 11 июня.

Голунова задержали 6 июня в Москве, ему предъявили обвинение в покушение на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. По данным проведенной экспертизы, ни на одном предмете, изъятом по делу журналиста, не было найдено отпечатков пальцев Голунова, на смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах не было обнаружено следов запрещенных веществ, а проведенный ему тест на наркотики показал отрицательный результат.

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