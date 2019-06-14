Голунов дал первое интервью после освобождения

Журналист Иван Голунов дал большое интервью Ксении Собчак, в котором рассказал, как пережил задержание, а также как отреагировал на то, что его дело вызвало широкий общественный резонанс. Двухчасовое интервью доступно на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!»

По словам Голунова, он пережил стресс, поскольку до конца не мог поверить, что его задержали по статье 228 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за изготовление, приобретение и сбыт наркотиков. Он описал обстоятельства задержания, которые совпадают с его ранее опубликованными показаниями. Он уточнил, что отказывался от всех процедур, которые ему предлагали пройти полицейские (досмотр, смывы с рук, дактилоскопия), без присутствия адвоката. Когда он требовал присутствия юриста, ему объявили, что адвокат в таких случаях не положен. Несмотря на то что его держали в наручниках, оперативники заявили, что Голунов «вообще еще не задержан».

Расследователь утверждает, что ему угрожали принудительным досмотром. После того как он отказался от дактилоскопии без адвоката, его два раза ударил по виску Максим Уметбаев. Как сообщала газета «Петровка, 38», он служит во втором батальоне Межрайонного отдела вневедомственной охраны по Западному административному округу Москвы. По словам журналиста, к нему применяли силу не один раз. После того, как он сдал мочу на наркотики, его «тащили», в результате чего он упал и ударился головой о ступеньки. Уметбаев держал его, поставив ногу на грудь. Голунов ответил, что впоследствии никто из грубо обращавшихся с ним сотрудников перед ним не извинился. Более того, когда Голунова отпускали на свободу, один из них не стал протягивать ему руку.

Когда Голунову позволили связаться с родными, он дал оперативникам номера знакомых, которые помнил по памяти. В их числе был номер его соседа, после чего журналиста обозвали «пидорасом».

Голунов указал на некоторые обстоятельства после задержания, которые показались ему странными. В частности, сотрудники отделения, в которое он был доставлен, здоровались с понятым и называли его по имени. Один из сотрудников крикнул понятому: «Привет, Серега, ты что, болеешь?», вспомнил журналист. Впоследствии полицейский отрицал, что знал понятого, однако позже оказалось, что его действительно зовут Сергей.

Корреспонденту «Медузы» также показался подозрительным обыск в его доме. Оперативник, якобы никогда не бывавший в его квартире, с первого раза открыл ее нужным ключом из связки, на которой было по меньшей мере 16 ключей. По наблюдению Голунова, обыск проводился невнимательно. Сотрудники игнорировали некоторые участки в квартире, а обнаружив «пакетики» на шкафу в его спальне, не стали тщательно осматривать остальное помещение.

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По словам Голунова, он до сих пор не может до конца поверить в то, что с ним произошло. Он сказал, что не разделяет мнение о своем геройстве, а считает героями всех тех, кто его поддерживал. «А я просто шел на обед», — заключил журналист, намекя на то, что был задержан, когда направлялся на встречу с коллегой в кафе. По признанию Голунова, его поразило, что о его деле на протяжении трех минут говорили в «главном юмористическом шоу страны» — «Вечернем Урганте».

Расследователь рассказал, что после освобождения страдает от панических атак, связанных со страхом за свою безопасностью. Две ночи на свободе он провел у своих знакомых и пока остерегается заходить в интернет. Голунов заявил, что продолжит борьбу в суде, поскольку, несмотря на снятие с него уголовного преследования, постановление о домашнем аресте продолжает действовать.

Запись интервью проходила в съемной квартире Голунова, в которой ранее производился обыск. Собчак с Голуновым устроили «следственный эксперимент», роль полицейского в котором исполнил один из участников съемочной группы.

Спецкорреспондента «Медузы» задержали днем 6 июня в Москве в районе метро «Цветной бульвар». Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Дело Голунова приобрело широкий общественный резонанс. Коллеги журналиста обратили внимание на массу нестыковок в его деле и нарушения в ходе задержания. Голунов провел под домашним арестом неполных четыре дня, после чего его выпустили в связи с недоказанностью вины. 13 июня президент России Владимир Путин в связи с делом Голунова уволил двух генерал-майоров полиции, о чем его ранее попросил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Голунов и его коллеги связали уголовное преследование с его профессиональной деятельностью. Спецкор «Медузы» расследовал коррупционные дела. Над его последним еще не опубликованным материалом, в день сдачи которого его задержали, в настоящее время работают 12 журналистов из пяти разных изданий.

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