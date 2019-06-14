Стало известно о богатствах сотрудника ФСБ из расследования Голунова

У семьи подполковника ФСБ России Марата Медоева, который упоминается в новом расследовании журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе, оказалась недвижимость и бизнес в Словакии. Об этом пишет «Новая газета».

По информации издания, офицер является помощником и доверенным лицом начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева, через которого «решаются все вопросы». Источники газеты называют их людьми с большими связями и ресурсом. В частности, Дорофеев считается человеком секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

«Новая газета» пишет, что Марат Медоев — потомственный чекист, его отец — Игорь Медоев — тоже служил в ФСБ, а позже был помощником бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова. Их семья в 2009 году приобрела под Братиславой в престижном районе дом и открыла компанию Medeva, занимающуюся управлением недвижимостью.

Также Медоевы связаны партнерскими отношениями с семьей Андриановых, которые являются крупнейшими поставщиками обмундирования для нужд МВД, ФСБ и МЧС. С этими структурами заключены госконтракты на 11 миллиардов рублей.

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Ранее 14 июня сообщалось, что Игорь Медоев опроверг причастность своего сына к незаконному уголовному преследованию журналиста Ивана Голунова. «Я попрошу его [Голунова] написать, что мы не имеем отношения к его аресту. Мой сын даже не знает, как выглядит Иван Голунов. Он был на отдыхе в Сочи и был очень удивлен, когда прочитал в интернете, что его имя связывают с арестом. Журналисты занимаются fakenews, когда пишут, что его семья каким-то образом причастна», — сказал Медоев-старший.

Московская полиция днем 6 июня задержала в Москве корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество людей, требующих освобождения Голунова.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении. 12 июня в Москве и ряде городов прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста. 13 июня президент России Владимир Путин уволил из органов внутренних дел двух генерал-майоров полиции в связи с делом Голунова.

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