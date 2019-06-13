Академик РАН попросил Путина пересмотреть все уголовные дела о наркотиках

Член Российской академии наук Андрей Воробьев попросил президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева пересмотреть все уголовные дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК в связи с освобождением журналиста Ивана Голунова. Письмо академика на имя президента и премьер-министра «Ленте.ру» предоставила его жена Александра Кременецкая.

В своем письме Воробьев подчеркивает, что почти треть всех заключенных в России отбывает срок по статьям о наркотиках. «Сейчас, когда один из них — Иван Голунов — освобожден — время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осужден, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям?» — пишет он.

По словам Воробьева, дело Голунова «вновь поставило вопрос о репрессивной наркополитике». Он отметил, что эта проблема должна решаться «радикальной реформой системы уголовного преследования за преступления, связанные с наркотиками».

В связи с этим академик рассказал об образовании в 2004 году Независимого экспертно-правового совета по проблемам злоупотребления психоактивными веществами (НЭСПАВ), в результате деятельности которого наркополитика в России изменилась. Воробьев подчеркивает, что после подписания Медведевым постановления «Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229» на свободу вышло 36 тысяч несправедливо осужденных по этим статьям.

Голунов был задержан 6 июня в Москве. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Обстоятельства его задержания вызвали критику со стороны коллег и правозащитников. Голунов был отправлен под домашний арест. Экспертиза показала, что на смывах с рук и срезах его ногтей следов наркотиков не было. 11 июня Голунов был освобожден. Уголовное преследование было прекращено, обвинения сняты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!