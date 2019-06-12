Применение полицейскими силы сочли признаком непрофессионализма

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала применение силы признаком непрофессионализма полицейских. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Москальковой, применять силу по отношению к задержанным ни в коем случае нельзя. «Сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма», — добавила она.

Уполномоченный уточнила, что все люди, которых коснулась судебно-следственная система, должны иметь право на защиту. Особенно это актуально в непосредственный момент задержания.

Вопрос о защите во время задержания, по мнению Москальковой, подняло дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Свою роль в его освобождении она охарактеризовала как незначительную. Уполномоченный по правам человека уверена, что в этом случае власть обратила внимание на общество, которое потребовало справедливости.

Голунов был задержан 6 июня в Москве. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Обстоятельства его задержания вызвали критику со стороны коллег и правозащитников. Голунов был отправлен под домашний арест. Экспертиза показала, что на смывах с рук и срезах его ногтей следов наркотиков не было. 11 июня Голунов был освобожден. Уголовное преследование было прекращено, обвинения сняты.

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