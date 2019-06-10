Генпрокуратура проверит дело журналиста Голунова

Генеральная прокуратура России потребовала предоставить материалы дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого поместили под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом адвокат Голунова Сергей Бадамшин сообщил ТАСС.

По словам адвоката, ведомство намерено провести проверку дела. Также стало известно, что в понедельник журналиста доставили в Главное следственное управление МВД по Москве для проведения следственных действий.

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10 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с президентом России Владимиром Путиным дело Голунова. По ее словам, глава государства положительно отреагировал на просьбу расследовать факты применения силы к журналисту.

Голунова задержали 6 июня в Москве. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, суд отправил его под домашний арест до 7 августа. Обстоятельства задержания журналиста и последовавшие за этим действия МВД вызвали критику со стороны его коллег, устроивших серию одиночных пикетов у здания полицейского главка в столице. В Кремле признали, что дело Голунова вызывает у администрации президента вопросы к правоохранительным органам.

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