Журналиста Голунова назвали образцовым арестантом

У Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) нет никаких претензий к корреспонденту издания «Медуза» Ивану Голунову. Об этом в понедельник, 10 июня, заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил «Интерфаксу».

«Он [Голунов] ведет себя хорошо, дисциплинированно. Ничего не нарушает, ничего не покидает. Можно сказать, образцовый арестант», — сказал Максименко.

Ранее 10 июня сообщалось, что на журналиста Голунова, находящегося под домашним арестом, помимо браслета на ногу, повесили специальный трекер для слежки, который крепится на поясе. Такое устройство позволяет следить за арестованным онлайн в любой точке земного шара. Сигнал тревоги включается каждый раз, если трекер отдаляется от браслета более чем на метр.

8 июня Голунов был отправлен под домашний арест. Ранее ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Журналист заявил о своей невиновности. Его поддержало профессиональное сообщество, назвав дело против Голунова сфабрикованным.

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