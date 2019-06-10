Журналиста Голунова обвешали устройствами слежки

На журналиста Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом, помимо браслета на ногу, повесили специальный трекер для слежки, который крепится на поясе. Об этом сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко, его слова приводит «Говорит Москва».

По словам Максименко, второй гаджет для слежки Голунову выдали, так как у журналиста имеется заграничный паспорт. Сообщается, что следователи должны были изъять документ, но не сделали этого. Именно поэтому сотрудники ФСИН сочли необходимым подключить поясной трекер.

Такое устройство позволяет следить за арестованным онлайн в любой точке земного шара. Сигнал тревоги включается каждый раз, если трекер отдаляется от браслета более чем на метр.

Замглавы исполнительного органа назвал Голунова «образцовым арестантом». По его словам, он не нарушает никаких правил и не вызывает у ФСИН никаких претензий к своему поведению.

8 июня Голунов был отправлен под домашний арест. Ранее ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Журналист заявил о своей невиновности. Его поддержало профессиональное сообщество, назвав дело против Голунова сфабрикованным.

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