Рядом с местом задержания Голунова обнаружили похожего на наркокурьера мужчину

Рядом с местом задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова примерно во время действий полиции находился мужчина в шортах и темных очках. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Такие данные они получили после изучения записей с камер наблюдения, расположенных рядом с местом, где Голунов был задержан. На опубликованной видеозаписи показано, как с 14:39 до 14:42 мск неизвестный молодой человек в шортах и темных очках подходит к углу дома №5 на Цветном бульваре. Он присаживается возле водосточной трубы и сидит так около минуты.

В Baza пояснили, что качество картинки не позволяет определить, что именно делал мужчина сидя. Поднявшись, парень быстрым шагом ушел в обратном направлении. По данным канала, это происходит в 100-120 метрах от места задержания корреспондента «Медузы».

«Представьте, что Голунова перепутали. Просто перепутали — и все. Вели барыгу, а на улице потеряли — и взяли, но не того. Тот благополучно заложил за водосточную трубу и ушел, даже не зная, что могло бы случиться, — предположил главред Baza Никита Могутин в своем Telegram-канале. — А Ваню взяли, по ошибке — а дальше стали крутить, как это принято, подбросили — как это принято, били — как это принято. Только потом поняли, с кем имеют дело, но было уже поздно».

Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы, обвинив в попытке сбыта наркотиков. По данным полиции, у журналиста имелись наркотические вещества при досмотре и в его квартире. Он заявил о своей невиновности. По словам журналиста, задержание связано с расследованием о похоронном бизнесе. Тест на наркотики у корреспондента «Медузы» показал отрицательный результат, также не были обнаружены следы наркотиков на смывах с ладоней и под ногтями журналиста.

Суд отправил его под домашний арест до 7 августа. В настоящее время Голунов, помимо браслета на ноге, носит на поясе специальный трекер для слежки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!