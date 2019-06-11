Сванидзе заявил об утратившей свою цель акции протеста в поддержку Голунова

Журналист и член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека заявил о том, что протестная акция в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова утратила свою цель после прекращения уголовного преследования журналиста. Его заявление опубликовано на сайте СПЧ.

«Категорически приветствую решение генерала Колокольцева о прекращении дела в отношении Ивана Голунова и о привлечении к ответственности лиц, участвующих в этой провокации против невиновного журналиста. Поэтому протестная акция утрачивает свою цель — завтра замечательный день для праздника», — сказал Сванидзе.

Ранее сообщалось, что акция в защиту Голунова, которая планировалась на 12 июня коллегами журналиста, не была согласована московскими властями.

Вечером 11 июня стало известно о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью его вины. Обвинения с журналиста сняты, около 21:00 по московскому времени он вышел на свободу.

Голунова задержали 6 июня в Москве, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. В то же время ни на одном предмете, изъятом по его делу, не было найдено отпечатков пальцев журналиста, на смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах не было обнаружено следов запрещенных веществ, проведенный ему тест на наркотики показал отрицательный результат, а большинство опубликованных пресс-службой МВД фотографий «нарколаборатории», якобы принадлежащей Голунову, на самом деле были сделаны не в его квартире.

Обстоятельства задержания журналиста вызвали критику со стороны коллег журналиста, которые устроили серию одиночных пикетов у здания главного управления МВД по Москве; также в прессе и социальных сетях появилась масса публикаций в его поддержку, а три деловые газеты — РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» — 10 июня вышли с одинаковой первой полосой, которая была посвящена Голунову. Тема ареста журналиста обсуждалась и высшими чиновниками, в том числе на встрече президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

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