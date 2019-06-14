Депутат попросил проверить дело журналиста с похожей на Голунова историей

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить уголовное дело в отношении бывшего сотрудника телеканала «Звезда» Андрея Евгеньева. Об этом в Facebook написал политик Дмитрий Гудков, который попросил Шаргунова сделать соответствующий запрос.

По словам Гудкова, он обратил внимание на историю Евгеньева после освобождения журналиста Ивана Голунова, так как его помощнику написала бывшая коллега осужденного. Гудков считает, что дела против Голунова и Евгеньева во многом схожи, и поэтому подозревает, что последнему могли подбросить наркотики.

Гудков обратил внимание на то, что у 30-летнего мужчины нашли спайсы, которые, по выражению политика, считаются «подростковыми наркотиками». Депутат также увидел сходство преследования Евгеньева с делом Голунова в том, что сотруднику «Звезды» не сразу дали совершить звонок и избивали в отделении.

Евгеньев был задержан в Москве в октябре 2016 года. Позднее при обыске у него нашли запрещенные вещества и приговорили к трем годам заключения. Евгеньев не признал свою вину и должен выйти на свободу в октябре 2019 года.

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан днем 6 июня в Москве. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Случившееся вызвало большой общественный резонанс. Многие коллеги Голунова провели серию одиночных пикетов, окончившихся задержаниями.

Позднее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что вина Голунова не доказана, а все обвинения с него сняты. Вечером 11 июня журналист вышел на свободу.

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