Кремль прокомментировал идею конфискации имущества коррупционеров

Идея о конфискации имущества коррупционеров, о которой 16 июля заявил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, нуждается в экспертной проработке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, в Кремле пока не обсуждали эту инициативу, а также идею о доступе следователей к банковской тайне на этапе доследственной проверки по делам о коррупции. «Какой-либо сформированной позиции [Кремля] нет, она отсутствует. Безусловно, здесь нужна экспертная проработка. Каких-либо решений на этот счет также не принималось», — отметил Песков.

Ранее 16 июля Бастрыкин предложил конфисковывать имущество у коррупционеров в качестве дополнительного наказания. По его словам, СК ориентирован не на применение жестких уголовно-правовых мер, а на возмещение ущерба, причиненного преступлениями.

Конфискация имущества как вид наказания была включена в первоначальную редакцию Уголовного кодекса России, однако в 2003 году эту норму исключили. Вновь конфискация в была введена в УК в 2006-м, однако уже не как вид наказания, а как иная мера уголовно-правового характера. Теперь она предполагает принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества осужденного на основании обвинительного приговора суда. При этом конфискация, выступая дополнительным способом разрешения уголовно-правового конфликта, направлена в основном на то имущество, которым виновный владеет незаконно.

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