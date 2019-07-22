Со счетов россиян пытались похитить миллиарды рублей

Крупнейшие банки России в первой половине 2019 года предотвратили хищения со счетов своих клиентов на общую сумму примерно 24 миллиарда рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные кредитных организаций.

Издание опросило пять банков, входящих в число крупнейших в стране: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Почта банк» и Московский кредитный банк.

Представители кредитных организаций отмечают, что активность злоумышленников растет, даже несмотря на принятый в прошлом году закон о защите от мошенничества. Согласно документу, кредитные организации обязаны принимать дополнительные меры для защиты персональных данных клиентов и их счетов.

По данным Сбербанка, сотрудникам кредитных организаций удается предотвратить около 3-4 процентов попыток несанкционированного списания средств со счетов клиентов.

Как рассказали опрошенные изданием специалисты в области информационной безопасности, основной риск связан не с техническими аспектами, а с утечками персональных данных, которыми пользуются злоумышленники.

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