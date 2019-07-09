Названы самые опасные для пользования банкоматами страны

Сбербанк составил список стран, в которых следует проявлять наибольшую осторожность при пользовании банкоматами, передает РИА Новости.

Так, по данным банка, велик риск стать жертвой скимминга в Великобритании, Индии, США, Индонезии и Канаде. Скимминг — вид мошенничества, при котором с клавиатуры банкомата считывают пин-код, а с магнитной полосы карты — данные для изготовления ее копии.

Сбербанк рекомендует россиянам в путешествиях держать карту в надежном месте, не хранить пин-код вместе с картой, прикрывать клавиатуру рукой при вводе пин-кода, а также не пользоваться банкоматами, вызывающими сомнения.

В банке отметили, что в период летних отпусков количество хищений с банковских карт уменьшается, но растет число случаев потери карт.

Ранее в Центробанке сообщили, что каждый третий россиянин становится жертвой кибермошенников в результате собственной беспечности.

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