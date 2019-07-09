Ставших жертвами кибермошенников россиян упрекнули в беспечности

Каждый третий россиянин становится жертвой кибермошенников в результате собственной беспечности. Об этом «Известиям» сообщили в Центробанке.

Почти 80 процентов преступлений совершаются с помощью социальной инженерии, а не использовании недостатков в защищенности гаджетов, выяснили специалисты. Наиболее распространенная среди мошенников схема связана с использованием психологических приемов: так преступники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка, получают личные данные клиентов и коды доступа, а затем выводят все средства со счетов.

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Эксперты также назвали главные риски, с которыми сталкиваются пользователи мобильных устройств. В 29 процентах случаев мошенничества россияне демонстрируют низкую осведомленность и неосторожность, еще 27 процентов стали жертвами обманщиков в результате потери гаджета, еще 11 процентов — кражи.

«Эта неосведомленность или неосторожность приводит к тому, что у нас очень часто происходит утечка информации именно по этой причине. Иногда люди передают свои пароли, не понимая, что они тем самым передают данные о себе и доступ к своему счету», — прокомментировала статистику первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

Отмечается, что главными источниками утечки данных в России являются банки и другие финансовые организации, а также государственные и силовые структуры.

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