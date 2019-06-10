Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть

Персональные данные почти одного миллиона россиян оказались в открытом доступе. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Речь идет о утечке персональных данных 900 тысяч клиентов трех банков: ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. Как отмечают эксперты, люди, чьи данные оказались в открытом доступе, могут подвергнуться спаму или столкнуться с мошенничеством.

Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ. В документе, опубликованном в конце мая, доступны ФИО, номер мобильного, домашнего и рабочего телефона, адрес проживания и место работы.

Основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян объяснил, что в 2014 году в Альфа-банке произошло массовое увольнение регионального IT-отдела, что могло привести к утечке и распространению персональных данных на черном рынке. Другую базу данных клиентов банка, датируемую 2018-2019 годами, мог взять клиентский менеджер.

11 апреля сообщалось, что более половины облачных баз данных Рунета предоставляли возможность неавторизованного доступа. Из всех проанализированных серверов 10 процентов содержали персональные данные россиян или коммерческую информацию компаний, а еще четыре процента были до этого взломаны хакерами и уже содержали требования о выкупе.

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