Личные данные миллионов пользователей Instagram утекли в сеть

Данные почти 50 миллионов Instagram-блогеров оказались в открытом доступе в сети. Базу с информацией о пользователях обнаружила специалистка по кибербезопасности Анураг Сен (Anurag Sen), которая сообщила об этом TechCrunch.
По данным издания, в базе можно было найти не только общедоступные данные об аккаунтах соцсети, но и закрытую информацию: электронные адреса юзеров и их телефоны. Кроме того, в документе приводилась оценка стоимости каждого аккаунта, основанная на количестве подписчиков, а также показатели вовлеченности и охвата постов. Ряд пользователей, с которыми журналисты связались по найденным в базе контактам, подтвердили подлинность своих данных. Как пишет TechCrunch, cреди пострадавших от утечки оказалось несколько известных блогеров.
Издание выяснило, что база принадлежит расположенной в Мумбае компании Chtrbox, занимающейся продажей блогерам спонсорских постов. Представители компании не предоставили комментариев журналистам. В настоящий момент база уже недоступна. Во владеющей Instagram компании Facebook заявили, что разбираются в причинах произошедшего.
В марте 2019 года стало известно о том, что сотрудники Facebook имели доступ к хранящимся в виде простого текста паролям пользователей Instagram как минимум с 2012 года.