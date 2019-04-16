Личные данные пользователей Instagram начали похищать через мошенническую схему

В Instagram появилась новая схема рассылки вредоносного ПО, с помощью которого мошенники похищают данные пользователей. Об этом сообщает Forbes.

Злоумышленники отправляют с уже взломанных аккаунтов сообщения о том, что юзер находится в «Грязном списке» (Nasty List). Как пишет Forbes, они обычно начинаются с фразы «ВАУ!!! Ты в этом списке. Номер 100», а далее идет ссылка, переходя по которой пользователь дает мошенникам доступ к своему аккаунту.

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По данным эксперта Forbes, такая рассылка идет в Instagram уже неделю, но ее цели пока не до конца понятны. Хакеры могут затем использовать взломанные ими аккаунты с целью распространения других вредоносных программ или спама.

Специалист считает, что лучший способ защититься от взлома аккаунта в Instagram — установить двухфакторную аутентификацию. Если же профиль уже взломали, стоит как можно быстрее изменить пароль или обратиться в поддержку соцсети.

В настоящий момент мошенники распространяют вредоносное ПО не только через Instagram, но и через старую переписку в электронной почте. Их тактика похожа на ту, что использовали киберпреступники, связанные с властями Северной Кореи.

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