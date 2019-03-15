Сбой в работе соцсетей заставил пользователей ринуться за порно

Сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram заставил пользователей переключить свое внимание на порно. Об этом свидетельствуют данные PornHub, опубликованные в блоге на сайте ресурса.
Проблемы с доступом к соцсетям пользователи испытали 13 марта. Некоторые юзеры не могли зайти в свои аккаунты в течение 10 часов. В это время трафик PornHub постепенно рос. Сразу после сбоя количество посетителей ресурса увеличилось на 11 процентов, а через несколько часов этот показатель достиг 19 процентов.
Отмечается, что многие юзеры использовали PornHub для поиска нетипичных роликов. Число запросов «Instagram» увеличилось на 323 процента, «Facebook» — на 221. Среди лидеров также оказались поисковые сочетания «игра», «Fortnite», «Overwatch» и «WWE».
Помимо этого, на 72 процента выросла популярность запроса «знаменитости». Интерес у пользователей вызвали звезды с наибольшим числом подписчиков в Instagram: Ариана Гранде, Кендалл и Кайли Дженнер, Криштиану Роналду.
В октябре 2018 года сбои в работе видеохостинга YouTube также привели к притоку пользователей на PornHub. Тогда аудитория ресурса выросла на 21 процент.