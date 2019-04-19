Пароли миллионов пользователей Instagram хранились в незащищенном виде

Facebook снова обнаружила пароли пользователей Instagram, хранящиеся на серверах компании в незашифрованном виде. Об этом компания сообщила в своем блоге, обновив старый пост, в котором соцсеть признавала свои ошибки в обращении с данными юзеров.

«По нашим оценкам, пострадали миллионы пользователей Instagram. Мы выяснили, что эти пароли не использовались, чтобы навредить их владельцам», — заверила соцсеть. Facebook пообещал, что оповестит юзеров о произошедшем.

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Первый раз о небезопасном обращении компании с паролями стало известно еще в марте 2019 года, когда Facebook призналась, что сотрудники компании имели доступ к хранящимся в виде простого текста паролям как минимум с 2012 года, когда соцсеть приобрела Instagram. В марте представитель соцсети сказал, что речь идет о данных десятков тысяч пользователей Instagram и десятках миллионов других пользователей Facebook.

Компания также призналась, что «нечаянно» собрала пароли пользователей от электронной почты. В Facebook заверили, что полученная информация использовалась только для улучшения рекламных объявлений и рекомендаций для добавления новых друзей.

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