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Бельгия решила снизить число беженцев с помощью Facebook

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Бельгия запустила кампанию в Facebook для разубеждения просящих убежище беженцев из Палестины и Марокко. Об этом объявила госсекретарь по делам убежища и миграции Магги Де Блок, сообщает портал RTL Info.

«Речь идет о самой масштабной кампании из когда-либо проводившихся в Бельгии», — заявила чиновница. По ее словам, беженцы часто напрасно уверены, что «им стоит только постучаться в дверь, как их примут». В действительности, как отметила Де Блок, у них очень незначительные шансы на это. «Так создается давление на наши службы и нашу систему гостеприимства», — добавила госсекретарь.

В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. В основном приезжие из Африки и стран Ближнего Востока стремятся в Германию, Францию, Италию, Великобританию и Швецию. С начала миграционного кризиса в 2015 году и по апрель 2018-го в одной Германии было подано более 1,5 миллиона заявок на получение убежища.

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