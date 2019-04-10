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В Европе напряглись из-за судна с голодными мигрантами

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Страны Европы отказывают судну со спасенными в Средиземном море мигрантами пристать к берегу, несмотря на подходящие к концу запасы еды и воды. Об этом пишет The Independent.

Частное судно Alan Kurdi еще на прошлой неделе подобрало с резиновой шлюпки группу мигрантов из Ливии. В общей сложности экипаж спас 64 человека, в том числе 20 женщин, пять детей и одного новорожденного. Сейчас на борту подходят к концу запасы продовольствия и воды, однако ближайшие страны — Италия и Мальта — отказываются открывать порты.

Как отмечается, судно принадлежит немецкой неправительственной организации Sea-Eye. Оно уже шесть дней находится в море, пока европейские страны спорят, кто его должен принять. В частности, заместитель премьер-министра и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что Alan Kurdi должно отправляться в Германию, раз «ходит под немецким флагом, принадлежит немецкой компании, имеет владельца из Германии и капитана из Гамбурга».

В организации Sea-Eye отметили, что ситуация явно показывает, как «политические распри по поводу приема спасенных затмевают права человека».

Это уже не первое судно, которое долгое время не может пристать к берегу из-за мигрантов на борту. Так, летом 2018-го большое внимание привлекло судно Aquarius. На нем находились 629 просителей убежища, среди них 120 несовершеннолетних, однако Сальвини запретил порту Сицилии принимать его. В итоге Испания открыла для беженцев порт в Валенсии.

В июне 2018 года итальянское правительство запретило спасательным кораблям помогать лодкам с беженцами в Средиземном море, даже если они посылают сигналы бедствия.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек.

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