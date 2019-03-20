Итальянскому суду запретили судить премьера страны

Итальянский сенат заблокировал уголовное дело против премьер-министра и главы МВД страны Маттео Сальвини из-за запрета принимать беженцев, прибывших через Средиземное море. Об этом сообщает The Guardian.

Отказ сицилийским прокурорам в возбуждении уголовного дела одобрили 232 из 320 сенаторов.

В январе суд Агриженто постановил открыть расследование в отношении Сальвини из-за недопуска на территорию Италии 177 мигрантов, прибывших к берегам Европы на судне Ubaldo Diciotti в августе 2018-го. После этого политик попросил сенат предоставить ему иммунитет. До этого он заявлял, что готов предстать перед судом и что горд тем, что защищает свою страну от мигрантов.

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В июне 2018 года итальянское правительство запретило спасательным кораблям помогать лодкам с беженцами в Средиземном море, даже если они посылают сигналы бедствия. Большое внимание тогда привлекло судно Aquarius. На нем находились 629 просителей убежища, среди них 120 несовершеннолетних, однако Сальвини запретил порту Сицилии принимать его. В итоге Испания открыла для беженцев порт в Валенсии.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек.

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