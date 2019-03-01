Проститутки стали камнем преткновения для итальянских популистов

В Италии популисты у власти не могут прийти к согласию по многим важным вопросам, в том числе о легализации проституции. Об этом пишет Bloomberg.

В числе противоречивых тем оказались энергетика, инфраструктура, иммиграция, вопросы региональной автономии и бордели. Лидер партии «Лига Севера» и по совместительству министр внутренних дел страны Маттео Сальвини 28 февраля заявил, что не против легализации «закрытых домов» (так в Италии называют публичные дома). «Нужно забрать этот бизнес у мафии, убрать [проституток] с улиц, это было бы правильно», — сказал он.

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В то же время он указал, что его точку зрения не поддерживают партнеры по правящей коалиции — партия «Движение пяти звезд». Сальвини отметил, что легализация проституции не стоит на повестке правительства главным образом потому, что у «Движения» по этому поводу другое мнение. Партии также не могут прийти к согласию по вопросам бюджета, газопроводов и отношений с соседними странами, пишет агентство.

Проституция в Италии была запрещена в 1958 году законом об отмене регламентации проституции и борьбе с эксплуатацией проституции других лиц. Тогда многие бордели в стране были закрыты, однако с тех пор они перешли в так называемую серую зону. Попытки предыдущих правительств полностью запретить или ввести механизмы регулирования проституции были безуспешны.

В марте 2018 года в Италии прошли парламентские выборы, по итогам которых большинство голосов избиратели отдали евроскептикам и популистам. Результаты заставили страны Евросоюза обеспокоиться будущим ЕС. На выборах с большим отрывом победила популистская партия «Движение пяти звезд». «Лига Севера», поддерживающая антимигрантскую политику и входящая в правоцентристскую коалицию вместе с партией бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» и националистической «Братья Италии», набрала 17,3 процента голосов.

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