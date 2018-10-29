Итальянские ультраправые не дали мусульманам превратить часовню в мечеть

Политики из правой партии «Лига Севера» не дали мусульманской общине города Бергамо выкупить под мечеть часовню местного госпиталя. Об этом сообщил портал The Local.

Ранее в здании проводила богослужения Румынская православная церковь, но на аукционе в октябре ее представителям не удалось предложить за него цену выше, чем группе местных мусульман.

Попытка купить часовню была заблокирована властями Ломбардии. По закону, принятому в 2004 году, они имеют право вмешиваться в сделки, в которых фигурируют объекты культурного наследия. Теперь власти региона обязаны выкупить здание за счет бюджетных средств.

Губернатор региона, член «Лиги» Аттилио Фонтана, известный своей антииммигрантской позицией, заявил, что руководство госпиталя допустило ошибку, выставив часовню на аукцион. «Я бы ни за что не стал продавать церковь и я удивлен, что менеджмент госпиталя не понимает, насколько это деликатный вопрос. Так или иначе, мы используем наше законное право и не оставим никакой возможности для апелляции», — написал политик в Twitter.

Как сообщает Reuters, исламские организации в Италии жалуются, что получить лицензию на строительство мечети в стране практически невозможно. Им приходится использовать для коллективных молитв гаражи и другие подобные постройки.

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