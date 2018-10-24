Мусульман осудили за нападение на мусульман в мечети

Суд города Винтертур в Швейцарии вынес приговор восьми прихожанам местной мечети. Их признали виновными в том, что они в 2016 году похитили двоих мусульман из той же общины и угрожали им смертью. Об этом сообщило издание The Local.

Сообщается, что мужчины напали на своих жертв в мечети Ан-Нур. Их незаконно лишили свободы, били и угрожали смертью из-за того, что они якобы рассказали журналистам об экстремистских проповедях имама этой мечети. Одного из них заставили съесть банкноту, другой от сильных побоев получил сотрясение мозга.

Преступники получили условные сроки до 18 месяцев. Двоих, родом из Афганистана и Македонии, депортировали и запретили им возвращаться в Швейцарию в течение семи лет.

Имам, о радикальных взглядах которого стало известно в 2016 году, призывал прихожан убивать и сжигать мусульман, не участвующих в совместной молитве, а также активно доносить на таких верующих. В конце 2017 года его признали виновным в призывах к насилию и выслали из страны на 10 лет.

Мечеть, которую посещали похитители и их жертвы, была закрыта в 2017 году после того, как ее признали центром радикализации мусульманской молодежи региона. По меньшей мере пять ее прихожан уехали из страны в Ирак и Сирию, чтобы сражаться на стороне «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).

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