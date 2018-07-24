Призвавшего убивать евреев имама заподозрили в экстремизме

В Дании прокуратура впервые предъявила обвинения имаму за призыв к убийству евреев. Об этом сообщает The Local во вторник, 24 июля.

Мундхира Абдаллу обвиняют в том, что тот во время проповеди в мечети цитировал выдержки из хадисов и Корана, в которых содержатся призывы восстать против еврейского народа. Он также опубликовал записи в соцсетях, в которых написал: «Судный день не наступит, пока мусульмане не начнут бороться с евреями и не убьют их».

По словам прокурора Ивы Ронн, это высказывание стало поводом для предъявления обвинений. «Цитировать религиозные трактаты, такие как Коран и Библия, — легально, но призывать к убийствам и одобрять их может караться лишением свободы сроком до трех лет за разжигание ненависти», — сказала она.

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Дело передано в один из районных судов Копенгагена, однако дата слушания пока не назначена.

В 2017 году в Швейцарии обнаружили безработного ливийского имама, живущего на пособие и выступающего с проповедями об убийстве евреев, христиан и шиитов.

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