В Швейцарии нашли призывающего убить евреев и русских безработного имама

В Швейцарии обнаружили безработного ливийского имама, живущего на пособие и выступающего с проповедями об убийстве евреев, христиан и шиитов. Об этом сообщает SRF в среду, 23 августа.

Свои проповеди имам Абу Рамадан читал в мечети Ар-Рахма в кантоне Берн каждую пятницу. «О Аллах, прошу тебя: уничтожь всех врагов нашей религии. Уничтожь евреев, христиан, индусов, русских и шиитов. А вы, правоверные, запомните: тот, кто дружит с неверным, будет проклят», — говорилось в них.

Имам также выступал за то, чтобы мусульмане не подчинялись швейцарским законам. При этом Абу Рамадан в течение последних 13 лет абсолютно легально получал от государства пособие по безработице, общая сумма которого составила 620 тысяч долларов. На эти деньги он регулярно ездил за границу, останавливаясь в пятизвездочных отелях.

Абу Рамадан не говорит ни на одном из швейцарских языков, лишь немного владеет английским. Сам имам заявил швейцарской прессе, что его призывы направлены исключительно против Израиля и господствующей в нем идеологии сионизма.

Ряд политиков и общественных деятелей уже потребовали выдворить Абу Рамадана из страны, но официального ответа от властей пока не последовало.