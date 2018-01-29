В США посетовали на безнаказанность имамов-антисемитов

Имамы в США, выступающие в мечетях в антисемитскими речами, все чаще остаются без какого-либо наказания, что может привести к массовым нападениям на евреев. Об этом говорится в колонке американского политкомментатора Пола Сперри (Paul Sperry) в New York Post.

Как отмечается в материале, только за последние полгода удалось записать речи пяти видных американских имамов, проповедовавших насилие в отношении евреев. Однако ни один из них не был изгнан из мечети и не стал фигурантом судебного разбирательства.

Эксперты считают, что в США в ближайшее время вероятен рост преступлений против евреев. Он в том числе связывается с признанием американским президентом Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля в начале декабря 2017 года, после которого международная террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) призвала расправляться с евреями и американцами по всему миру.

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К примеру, после заявления Трампа имам Раед Салех Аль-Русан Raed (Saleh Al-Rousan) из Хьюстона заявил, что мусульмане должны «бороться с евреями». После того, как его речь перевели и выложили в сети, он извинился и стал утверждать, что выступает «против любых проявлений терроризма». А в техасском Гарленде Шейх Рамадан Эльзабах (Sheikh Ramadan Elsabagh) выкладывал в сети проповедь, призывающую к «уничтожению сионистов и их союзников».

В декабре же имам из штата Нью-Джерси Аймен Элькасаби (Aymen Elkasaby) молился за уничтожение евреев, которых называл обезьянами и свиньями. После пламенного призыва «убивать их одного за другим до последнего» его всего лишь на месяц отстранили от проповедей и оставили без зарплаты. В то же время в Исламском центре Джерси-Сити заявили, что «экстремисты есть среди евреев, христиан, и буддистов, и все может быть понято неправильно».

Евреи чаще других становятся целью преступлений на почве ненависти. Согласно ноябрьскому докладу ФБР, в 2016 году среди жертв их было больше, чем представителей других религиозных групп вместе взятых. Эксперты также отмечают, что подобная антисемитская риторика встречается в американских мечетях гораздо чаще, чем считается.

Ранее в январе в сети появилась фотография, на которой бывший президент США Барак Обама стоит рядом с лидером радикальных черных мусульман Луисом Фарраханом.

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