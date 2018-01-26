Опубликовано тайное фото Обамы с лидером радикальных черных мусульман

В сети появилась фотография, на которой бывший президент США Барак Обама стоит рядом с лидером радикальных черных мусульман Луисом Фарраханом. Об этом сообщает New York Post.

Снимок 13 лет назад сделал фотограф Аския Мухаммад, когда Обама был сенатором от штата Иллинойс. Отмечается, что журналист не стал публиковать фотографию, опасаясь тем самым нанести вред карьере политика.

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Луис Фаррахан — американский общественный деятель, лидер радикальной организации «Нация ислама». Его неоднократно обвиняли в расизме и антисемитизме. Он неоднократно заявлял, что поддерживает Обаму, однако сам политик всегда старался максимально дистанцироваться от Фаррахана и его организации.

Барак Обама возглавлял Соединенные Штаты с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. До избрания главой государства был сенатором от штата Иллинойс. Впервые был избран в ноябре 2008-го, на второй президентский срок переизбран в 2012 году.

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