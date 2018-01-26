Австрийский политик пострадал из-за песен про евреев, немцев и газ

Политика из ультраправой Австрийской партии свободы Удо Ландбауэра раскритиковали за песенник, прославляющий холокост. Об этом пишет Deutsche Welle.

Книгу опубликовало тайное братство Germania zu Wiener Neustadt, в котором Ландбауэр занимает должность зампредседателя. Он также участвует в местных выборах, которые пройдут в Австрии 28 января.

В одном из стихов «старых тевтонцев» призывают с помощью газа «справиться с седьмым миллионом» (количество евреев, погибших во время Второй мировой войны, оценивается в минимум шесть миллионов человек). В книге также восхваляется легион «Кондор», который поддерживал нациста Франсиско Франко в испанской гражданской войне.

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Федеральный канцлер Австрии и глава Австийской народной партии Себастьян Курц в своем Twitter осудил книгу. Он написал, что слова песенника «расистские, антисемитские и абсолютно отвратительные» и такому «не должно быть места в нашей стране».

Сам Ландбауэр сказал, что шокирован содержимым песенника и уже отозвал свое членство в братстве. «Когда книга была напечатана, мне было 11 лет, — пояснил он, — ни я, ни другие члены партии не имеем отношения к антисемитизму, ксенофобии или тоталитаризму». Когда вышла книга и почему на нее обратили внимание в 2018 году, не уточняется.

В декабре 2017 года ультраправая Партия свободы вошла в коалиционное правительство с консервативной Народной партией Себастьяна Курца. Это вызвало недовольство в австрийском обществе. Тогда люди вышли с протестом к венскому дворцу Хофбург с лозунгами «Нацисты, вон!» и «Альтернатива есть!»

Австрийская партия свободы была основаны бывшими нацистами в 1950-х, однако она старалась отойти от антисемитской политики. Издание сообщает, что ранее Курц оправдывал существование партии тем, что судить о ней нужно по ее действиям сейчас, а не в прошлом.

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