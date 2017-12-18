Австрийцы возмутились засевшими во власти нацистами

Жители Австрии вышли протестовать около венского дворца Хофбург, где присягу принимало новое правительство, куда вошли представители ультраправой Австрийской партии свободы. Видео с места событий публикует Ruptly.

«Мы требуем совсем иного общества, а не ультраправой партии. Австрийская политика должна быть более центристской, может, немного левой», — пояснил один из протестующих. В руках манифестантов были плакаты с призывами «Нацисты, вон!» и «Альтернатива есть!».

15 октября в Австрии прошли выборы в национальный совет (нижняя палата парламента). Победу в голосовании одержала Австрийская народная партия. В субботу, 16 декабря, лидер этой партии Себастьян Курц и глава Австрийской партии свободы (занявшей третье место) Хайнц-Кристиан Штрахе заявили о формировании коалиционного правительства.

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