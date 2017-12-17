Новое правительство Австрии задумало отменить антироссийские санкции

Новое правительство Австрии нацелено принимать активные меры для упразднения антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в связи с конфликтом на Украине. Об этом со ссылкой на программу будущего кабинета министров страны на 2017-2022 годы сообщает ТАСС.

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«Австрия будет активно выступать за то, чтобы ликвидировать возникшую — особенно из-за конфликта на Украине — напряженность и связанные с ним санкции в европейском духе и предпринимать усилия для урегулирования конфликта на Украине и вокруг нее», — говорится в документе.

Также политики констатировали, что Австрия должна как историческое связующее звено быть активным местом для диалога между Востоком и Западом и форсировать политику разрядки напряженности между Западом и Россией.

15 октября в Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента). Победу в голосовании одержала Австрийская народная партия. В субботу лидер этой партии Себастьян Курц и глава Австрийской партии свободы (занявшей третье место) Хайнц-Кристиан Штрахе заявили о формировании коалиционного правительства.

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