Десятки мусульман задержали в Подмосковье

Люди в военной форме и масках задержали несколько десятков мусульман, вышедших из мечети в частном секторе в подмосковных Мытищах. Инцидент произошел днем 12 октября, сообщает «Медиазона» со ссылкой на очевидца Магомеда Хабибибирова, а также журналистов «Российского ФМ Проекта» Юрия Сеньчева и Евгения Прошина.

Хабибибиров утверждает, что около 13:00 примерно 100 мусульман вышли из мечети и увидели перед собой два автобуса и 30-40 человек, одетых в камуфляж (судя по видео, которое публикует издание, они также имели при себе дубинки и были облачены в бронежилеты). «Они сказали: "Вы не задержаны". А зачем тогда встали, закрыли? И кто-то в гражданской форме сказал: "Кто-то позвонил нам и пожаловался, что тут массовое скопление людей. И мы отреагировали на звонок"», — рассказал он.

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По его словам, задержанным говорили, что у них только проверят документы, однако несколько часов ничего не происходило. Затем им велели зайти в автобусы. «И там не составили никакого протокола, ничего. Тупо пять часов мы просидели, и в конце нас отпустили. Ничего абсолютно нам не говорили, впереди стояли солдаты и все, к нам никто не подходил», — сообщил очевидец, отметив, что мусульмане звонили следователям и в прокуратуру, но им никто не помог.

«Мы, как мешки картошки, были загружены в автобусы и выгружены из автобуса», — добавил собеседник «Медиазоны».

В МВД и других силовых структурах данную информацию пока не комментировали.

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