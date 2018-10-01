В Чечне решили помочь мусульманам не грешить за едой

Духовное управление мусульман Чеченской Республики запустило онлайн-сервис для проверки пищевых добавок на халяльность. Халяльными называются продукты, которые мусульмане могут употреблять в пищу.

«Степень веры зависит от съеденной пищи, поэтому предостерегаем верующих от употребления продуктов, содержащих запретное и сомнительное», — сказано на сайте муфтията.

Сервис называется #СтопХарам95. Он позволяет ввести полное название продукта либо указать наименование в формате Е с числовым индексом, которое часто встречается на упаковках. Система может выдать три варианта ответа — «халяль» (разрешенное), «харам» (запрещенное) и «муштабах» (сомнительное).

Духовное управление призывает всех, кто обнаружит запрещенную продукцию, публиковать информацию в своих аккаунтах с хештегом #СтопХарам95.

В священной книге мусульман Коране четко определен перечень продуктов, употребление которых в исламе строго запрещено. К ним относятся, например, мертвечина, свинина и мясо задушенных животных.

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