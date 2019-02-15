В Италии задумались о выходе из ЕС

Италии придется выйти из Евросоюза, если популистские партии не получат большинства в Европарламенте. Об этом заявил представитель правопопулистской партии «Лига Севера» Клаудио Борги, передает агентство Reuters.

По мнению Борги, представителя партии по экономическим вопросам, выборы, которые состоятся в мае этого года, — последняя возможность для популистских партий изменить Европу — для этого им нужно взять большинство голосов.

«Мы либо добьемся успеха сейчас и изменим ситуацию в Европе, либо нам придется уйти», — приводит агентство слова политика.

«Лига Севера» — антимигрантская и националистическая популистская партия. Ее лидер Маттео Сальвини в октябре 2018 года заявил, что высшее руководство Евросоюза — председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Пьер Московиси — «настоящие враги Европы».

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