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Италия приготовилась противостоять антироссийским санкциям

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Маттео Сальвини

Италия намерена до конца года выдвинуть на рассмотрение ЕС вопрос об отмене санкций против России, заявил министр внутренних дел и вице-премьер страны Маттео Сальвини. Его слова передает ТАСС.

«Италия хочет преодолеть санкционный режим, открыть каналы диалога (...) Некоторый выбор можно сделать сразу. Например, открывать кредиты: европейские банки смогут открывать российским мелким и средним фирмам кредиты на развитие», — заявил он во время своего визита в Москву 16 июля.

По словам итальянского вице-премьера, целью Рима является снятие антироссийских санкций. В связи с этим до конца года планируется провести ряд мероприятий. Разговор с президентом России о сотрудничестве российских и итальянских предприятий должен состояться в октябре, отметил Сальвини.

Ранее 16 июля портал En.news-front.info передавал, что прибывший в Москву в воскресенье, 15 июля, политик настроен на «возобновление сотрудничества с Москвой и поддержание диалога». В ходе поездки он также обсудил с представителями Совета безопасности России борьбу с нелегальной миграцией, а также встретился с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым, с которым поговорил о борьбе с терроризмом.

Сальвини стал заместителем премьер-министра Италии с 1 июня 2018 года после того, как начале марта этого года в Италии прошли парламентские выборы, по итогам которых большинство голосов избиратели отдали евроскептикам и популистам партий «Движение пяти звезд» и «Лига Севера».

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