Италия назвала Макрона наглым из-за отказа принимать мигрантов

Два вице-премьера Италии раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за его высказывания о миграции. Об этом сообщает Reuters.

«Италия действительно сталкивается с чрезвычайной миграцией, и отчасти потому, что Франция продолжает продолжает выносить отказы на границе. Макрон выдвигает свою страну в кандидаты на пост врага номер один Италии в этой чрезвычайной ситуации», — заявил заместитель премьер-министра Италии Луиджи Ди Майо.

«Если для высокомерного президента Макрона это не проблема, мы приглашаем его продемонстрировать щедрость, открыв порты Франции и разрешив детям, мужчинам и женщинам [въезжать] через Вентимилью», — добавил вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини.

В субботу, 23 июня, выступая на пресс-конференции, Макрон заявил, что миграционные потоки в Европу сократились по сравнению с предыдущими годами, чем вызвал волну критики в свой адрес и обвинений в «оторванности от реальности».

Сальвини заявил в связи с миграционным кризисом, что единая Европа оказалась под угрозой из-за расхождений по проблеме беженцев и ее будущее определится в течение ближайшего года. Он добавил, что Италия больше не в силах принять ни одного человека.

14 июня стало известно, что пользователи сети обозлились на французского лидера из-за расследования сатирического журнала Le Canard enchaîné о закупках дорогого сервиза и выложенного в Twitter видео, в котором Макрон высокомерно рассуждает о бедности граждан Франции. Тогда Макрон в презрительном тоне жаловался, что «люди, которые рождаются бедными, умирают бедными», несмотря на финансирование из бюджета выплат пособий по бедности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!