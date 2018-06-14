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Пользователи сети обиделись на президента Франции из-за дорогой посуды

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Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре скандала, связанного с лицемерным отношением к бюджетным деньгам. Об этом сообщает BBC News.

Как отмечает агентство, пользователи сети обозлились на французского лидера после расследования сатирического журнала Le Canard enchaîné о закупках дорогого сервиза и выложенного в Twitter видео, в котором Макрон высокомерно рассуждает о бедности граждан Франции.

Видео, опубликованное 12 июня представителем пресс-службы Макрона Сибет Ндиайе (Sibeth Ndiaye), быстро стало вирусным и вызвало негодование у французов. На записи слышно, как лидер Франции в презрительном тоне отзывается о бедных и говорит о бюджете, используя разговорный стиль.

«Посмотрите, где мы находимся по благосостоянию. Мы вкладываем кучу денег в пособия по бедности, а люди все еще бедны. Они не выходят из этого состоянии. Люди, которые рождаются бедными, умирают бедными. Нам нужно что-то придумать, чтобы позволить людям выбраться оттуда», — приводит его слова BBC News.

Спустя несколько дней, 14 июня, стало известно о закупке для Елисейского дворца нового сервиза за 50 тысяч евро (более 3,6 миллиона рублей). Однако, как выяснило Le Canard enchaîné, реальная его стоимость приближается к 500 тысячам евро, что в 10 раз превышает объявленную стоимость. Сервиз был заказан на фабрике в Севре, которая с 1848 года специализируется на выпуске фарфора и поставляет продукцию в Елисейский дворец.

После этого президента Франции обвинили в привязанности к привилегированной жизни, чрезмерных растратах и оторванности от жизни граждан страны. «Вы вкладываете грузовики денег в посуду, а люди все еще несчастны», — отметил пользователь Twitter jmc. Макрону также припомнили его прошлогодние заявления в адрес противников реформы трудового законодательства, когда он назвал их ленивыми.

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