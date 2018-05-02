Макрон счел жену австралийского премьера «очень вкусной»

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «вкуснейшей» жену премьер-министра Австралии Малькольма Тернбулла. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции в Сиднее, передает ABC News.

Глава государства в конце выступления благодарил Тернбулла за гостеприимство. «Хочу поблагодарить вас за радушный прием, спасибо вам и вашей вкуснейшей жене», — заявил Макрон.

Как отмечает ABC News, в соцсетях посмеялись над оговоркой президента. Некоторые пользователи сочли, что он попытался пошутить. Однако большая часть сошлась во мнении, что глава государства использовал слово delicious по аналогии с французским délicieux, которое в том числе переводится как «восхитительный». Английское слово также может использоваться в этом значении, однако обычно обозначает именно «очень вкусный».

24 апреля президент США Дональд Трамп рассказал об особых отношениях с Эммануэлем Макроном и смахнул с его плеча перхоть.

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