Жена Макрона рассказала о сложностях в жизни Мелании Трамп

Супруга президента Франции Брижит Макрон рассказала газете Le Monde о том, какое впечатление произвела на нее жена американского лидера Мелания Трамп. Об этом сообщает The Guardian.

По ее словам, супруга Трампа «добрая, очаровательная, умная и очень открытая», а также она «правда очень забавная». «У нас одинаковое чувство юмора. Мы много смеемся вместе», — пояснила Брижит. Она также добавила, что на публике Мелания может показаться несколько угрюмой, но на самом деле она совсем не такая. «Она может легко над чем-нибудь рассмеяться, просто показывает это реже, чем я», — отметила Брижит.

При этом жена Макрона с сожалением отозвалась об образе жизни Мелании, отметив, что та довольно ограничена в своих действиях. «Она даже не может открыть окно в Белом доме. Не может выйти на улицу. У нее куда больше ограничений, чем у меня», — поделилась первая леди Франции, добавив, что она каждый день выходит на улицу в Париже.

По словам супруги французского лидера, она «не чувствует себя первой леди» и пытается «по-прежнему вести нормальную жизнь». Она встречается с сыном и двумя дочерьми и внуками. «В моем сознании ничего не изменилось. Я по-прежнему жена Эммануэля Макрона, а не президента», — сообщила она.

Президент Франции вместе с супругой посещали с официальным визитом Вашингтон с 23 по 26 апреля.

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