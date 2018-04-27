Мелания Трамп осталась без подарка от мужа на день рождения

Президент США Дональд Трамп признался, что ничего не подарил своей жене Мелании на день рождения. Об этом он рассказал в эфире своего любимого телешоу Fox and Friends, передает Mashable.

«Возможно, у меня будут проблемы. Я слишком занят, чтобы искать подарки. У меня нет подарка, но я подарил ей прекрасную открытку и прекрасный букет», — заявил президент.

В четверг, 26 апреля, Мелании Трамп исполнилось 48 лет.

15 февраля пользователи сети обратили внимание, что первая леди США Мелания Трамп предпочла не упоминать своего мужа в постах, посвященных Дню всех влюбленных. Пост содержал лишь рассказ о планах первой леди на грядущий день.

23 апреля сообщалось, что первая леди США подобрала оригинальный подарок для президента Франции Эммануэля Макрона, прибывшего в Вашингтон с официальным визитом. Мелания Трамп решила вручить ему кусок обивки стула в рамке. Помимо этого, супруга президента взяла на себя хлопоты по подготовке торжественного ужина.

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