Макрон утаил содержание разговора с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон вольно пересказал слова о содержимом сосисок, которые приписывают первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку. Об этом сообщает Reuters.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху журналисты попросили Макрона прокомментировать сообщение телеканала CNN, в котором рассказывалось, что его телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом был ужасным.

«Как говорил Бисмарк, если бы мы рассказали людям, из чего делаются сосиски, они вряд ли стали бы их есть», — отметил глава государства. По словам Макрона, ему нравится, когда люди видят еду уже готовой. «Я не уверен, что кухонные комментарии повысили бы заказы на нее или улучшили аппетит», — пояснил он.

Материалы по теме Макрон восходящий Какие силы двигают к вершине власти во Франции лидера объединения «Вперед!»

Приписываемая Бисмарку цитата распространена в нескольких вариантах. Один из них звучит так: «Тем, кто любит сосиски и уважает закон, лучше не видеть, как делается то и другое».

Телефонный разговор, состоявшийся между Трампом и Макроном на прошлой неделе, касался пошлин на товары из Европы (сталь и алюминий), о которых ранее объявил Белый дом. Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники, французский лидер назвал пошлины ошибочными и незаконными. Президент США к подобной критике не привык. «Это было ужасно, просто плохо», — сообщил собеседник телеканала.

Французский лидер добавил, что у него будет «полезный и откровенный разговор» с Трампом на саммите G7 в Канаде, который состоится 7-8 июня. По словам Макрона, стороны обсудят вопросы, по которым они согласны, а также и те, которые вызывают противоречия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!