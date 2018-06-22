Потребовавший уважения Макрон довел подростка до депрессии

Президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в том, что он испортил жизнь подростку, назвавшему его по имени во время официальной церемонии в честь 78-й годовщины военной речи Шарля де Голля. Об этом сообщает The Local.

Граждане вступились за школьника, выкрикнувшего из толпы «Как дела, Ману?». После того, как французский лидер отчитал подростка и потребовал называть себя «господин президент», мальчик стал объектом насмешек и издевок.

Журналистка французского издания Explicite написала в Twitter: «Привет, Эммануэль Макрон. Знаешь, только что видела того парня в школе, дела у него весьма плохо, потому что все над ним издеваются. (...) Он не хочет ни с кем разговаривать, потому что в школе в отношении него началась травля. Приятного дня».

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По ее словам, другие ученики пересматривают видео его диалога с президентом. «Он выглядит абсолютно подавленным, сидит дома взаперти. МОЛОДЕЦ!» — продолжила женщина. Она также раскритиковала манеру Макрона общаться с населением.

18 июня глава государства в ответ на вопрос подростка парировал: «Ты можешь валять дурака, но сегодня день, когда исполняют "Марсельезу" и "Песню партизан", обращайся ко мне "господин президент"». Он добавил, что молодому человеку следует «сначала выучиться и получить диплом, а потом устраивать революцию».

18 июня 1940 года де Голль обратился из Лондона к соотечественникам и заявил, что после оккупации Франции немцами и итальянцами война для страны еще не закончена, и призвал людей вступать в движение Сопротивления.

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